شكرا لقرائتكم خبر عن نادي «الصحفيين» يختتم رحلات إجازه نصف العام إلى شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن نادي الصحفيين للرياضات البحرية والتجديف بالجيزة، عن ختام الرحلات التي ينظمها للأعضاء وأسرهم إلى مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، السبت، بالتزامن مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس والجامعات ، في إطار تقديم الخدمات الترفيهية ودعم وتنشيط السياحة الداخلية.

وقال خالد جمال، عضو مجلس إدارة النادي، مسؤول لجنة الرحلات، إنه تم تنظيم عدد من الرحلات إلى مدينة شرم الشيخ بأسعار مخفضة ، مشيرًا إلى أن آخر الرحلات تبدأ اليوم ، السبت 27 فبراير ، لمدة 5 أيام ، 4 ليالٍ ، وتم الاستفادة من التخفيضات التى منحتها الفنادق خلال أجازة نصف العام وبعد صدور بمدها اسبوعًا إضافيا للحصول على مزايا للأعضاء وأسرهم.

وأضاف أن تكلفة الرحلة شاملة الانتقالات بأتوبيسات حديثة ومكيفة ، والإقامة في فندق 3 نجوم ووجبتي الإفطاروالعشاء لم تتجاوز 500 جنيه للفرد، ومجانًا للأطفال المرافقين لهم أقل من 12 سنة.

وأشار «خالد» إلى أنه تم الحرص في تنظيم الرحلات على تقديم خيارات متنوعة في الإقامة لتناسب كافة مستويات الصحفيين، بدءًا من فنادق 3 نجوم وحتى 5 نجوم ، مع الحصول على تخفيضات بنسبة كبيرة عليها .