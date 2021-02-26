شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بإصلاح عطل لإعادة ضخ المياه بمركز ومدينة البدرشين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إصلاح العطل الذي تسبب في ضعف ضغوطات المياه بمركز ومدينة البدرشين.

كما وجه رئيس مركز البدرشين بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي عوائق أمام الشركة لسرعة الانتهاء من أعمال اصلاح العطل وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية لمركز ومدينة البدرشين، مشيراً إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة بالانقطاع وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبيه احتياجاتهم فورا.