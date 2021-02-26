شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 48 ساعة.. «صحة بني سويف» تنعي وفاة ثاني ممرضة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت مديرية الصحة والسكان بمحافظة بني سويف، إحدى الممرضات بوحدة تل ناروز الصحية التابعة لإدارة الفشن، والتى وافتها المنية بعزل مستشفى التأمين الصحي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتعد ثاني ممرضة تتوفى بكورونا خلال 48 ساعة.

وقالت المديرية، في بيان نشرته على صفحتها بـ«فيسبوك»: «بمزيد من الحزن والاسي ينعي الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة في بني سويف وجميع العاملين بالقطاع الصحي، مني جلال الممرضة بوحدة تل ناروز الصحية والتي وافتها المنيه صباح اليوم بمستشفى التأمين الصحي إثر إصابتها بفيروس كورونا».

وتابعت: «رحم الله الفقيدة شهيدة الواجب المغفور لها بإذن الله تعالى، واسكنها فسيح جناته والهم الاسرة الصبر والسلوان، ونحتسبها عند الله من الشهداء ولا نزكى على الله أحدا، سآلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون».

وكان الدكتور عمرو نادي مدير مستشفى ناصر العام للعزل في بني سويف، أعلن، أمس الخميس، عن وفاة ممرضة بقسم الكلى الصناعي بالمستشفى، متأثرة باصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد حجزها 16 يومًا داخل العناية المركزة لتلقي العلاج.