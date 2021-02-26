شكرا لقرائتكم خبر عن التقديم والمقابلة بداية من الغد ..وظائف خالية في كبرى الشركات لجميع المؤهلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ننشر العديد من الوظائف الخالية التي نشرت عبر المواقع الرسمية أو عبر وزارة الشباب والرياضة، ضمن مبادرة «طور وغير»، وذلك وفق الشروط والتفاصيل أدناه:

- مجموعة فروع كاديني Cadini Diamond Egypt للملابس الكلاسيك تطلب للتعيين:

1- مدير فرع

2- نائب مدير فرع

3- بائعين فروع

مكان العمل: سوهاج- اسيوط- الفيوم – دمنهور

الشروط المشتركة:

- مؤهل متوسط وعالي خريجين

- خبرة في نفس المنصب في مجال البيع الكلاسيك لا تقل عن 3 سنوات

- حد أقصى للسن 30 سنة

- مستوى مقبول بالإنجليزي



الحقوق المشتركة

- مرتبات مجزية حسب الخبرة

- 9 ساعات عمل

- تأمينات

- حوافز شهرية بناء على المبيعات

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا



2- سلسة مطاعم بازوكا تطلب :

- عضـو فريق مطعم

مكان العمل: الجيزة- القاهـرة

الشروط:-

- السن من ١٨ إلى ٢٥ سنة

- مؤهل عالي وفوق متوسط ومتوسط .

الحقوق والمميزات :-

مرتبات مجزية

بدل وجبات

بدل مواصلات

１- مرتبات مجزية

２- بدل وجبات

３- بدل مواصلات

４- تأمين صحي

５- تأمين إجتماعي

６- اجازة أسبوعية

للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

3- شــــركة مطـر للأحــــذيـــة SPORTING SHOES

تنفيذ يوم مفتوح للتوظيف يوم الأحد الموافق 28 فبراير 2021 بمقر الشركة 49 شارع نوبار متفرع من شارع محمد محمود وسط البلد في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

تطلب الوظـائــــــــــــف:

١-أخصائي تسويـــق الكتروني سوشيال ميديا:

للعمل على صفحة الشركة والبيع عن طريق الأون لاين، وتسويق منتجات الشركة عن طريق السوشيال ميديا، ويكون لديه خبرة في التعامل على برامج الفوتشوب وغيرها.

2- مندوب مبيعات داخل الفرع خبرة بمجال الأحذية.

3- آشر من الجنسين للعمل بالشركة أيام المعرض والتي تبدا من 11 إلى١٤ مارس نقبل الطلاب الجامعيين لهذه الوظيفة.

الشروط:-

- ذكور واناث

- السن لا يزيد عن 35 سنه لوظيفة أخصائي التسويق الإلكتروني.

- السن لا يزيد عن 40 سنه لوظيفة مندوب مبيعات.

- متوفر سكن للمتقدمين من خارج القاهرة ( للرجال فقط ).

- السن من ٢٠ ل٢٧سنة لوظيفة آشر .

الحقوق والمميزات :-

١_راتب ثابت 2500-3000+ عمولات بيع لوظيفة أخصائي التسويق .

٢- راتب ثابت 3000- 3500 + عمولات تحصيل لوظيفة مندوب المبيعات .

٣- قيمة اليوم الواحد 250 جنيه لوظيفة آشر.

٤- تأمين إجتماعي .

للتقدم للوظائف ملأ الاستمارة التالية والحضور في الميعاد والمكان 49 شارع نوبار متفرع من شارع محمد محمود وسط البلد في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا .

الاستمارة:

ضغط هنايرجى الحضور بالكمامة وقلم شخصي

2- شركة راية كول سنتر يوم الاربعاء القادم 24 فبراير 2021 من الساعة 11 ص إلى 4 عصرا على الوظائف التالية:

- مسؤول محادثة Chatting Agent

الرد على استفسارات العملاء عن طريق الشات انجليزي وعربي وعمل مكالمات

مكان العمل: العباسية

الشروط:

- مؤهلات عليا خريجين

- ذكور

- جيد جدا بالانجليزية على الاقل

حد اقصى 38 سنة

- سريع في الكتابة على الكيبورد

- يفضل خبرة في الكول سنتر سابقة

المميزات والحقوق:

- المرتب: 3800

- يومين اجازة

- 9 ساعات عمل روتيشين

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة: اضغط هنا

والذهاب مباشرا على العنوان التالي:

ميدان العباسية- برج التطبيقيين بجوار مترو العباسية- شركة رايه- الدور ال 12

يوم الاربعاء القادم 24 فبراير من الساعة 11 إلى 4 عصرا

4- شركة أمان تطلب لفرعها في محافظة الفيوم

فرع الطاميه يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021 م

العنوان: الطاميه- طريق الفيوم عمارة المهندس نادي مهران بجوار نادي النصر امام برج علاء المصري .

لمقابلات_من 9 ص: 3 عصراً .

- الوظائف المطلوبة:

1) مدير فرع: (فرع الطامية)

- المهام الوظيفية:

• الإشراف المباشر على العمل بالفرع.

• تحقيق أهداف الشركة داخل النطاق الجغرافي للفرع.

• تطبيق الخطة الموضوعة من حيث الإنتاجية والسداد وكفاءة وجودة محفظة التوظيف بالفرع.

• وضع الخطط والبرامج الخاصة بالترويج للشركة في نطاق عمل الفرع وذلك بهدف تحقيق المستهدف من الخطة.

• متابعة عمل المجموعات الميدانية والإدارية لتوسيع قاعدة المستهدفين من العملاء.

• القيام بالزيارات الميدانية لعينات من الحالات، وخاصة للتمويلات الجديدة للتحقق من جدية الطلبات المقدمة وحسن الاستعلام المعد عن العملاء ومدى مناسبة مبلغ التمويل مع حجم الانشطة القائمة وتدفقاتها النقدية.

• المتابعة الفعالة للموظفين لترشيد المصروفات للوصول لنقطة التعادل في أقرب وقت ممكن.

• تقديم التقارير.

• القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة.

-المتطلبات_الوظيفية:

• مؤهل عالي مناسب.

• خبرة لاتقل عن 4 سنوات في مجال التمويل الأصغر منهم 3 سنوات على الأقل كمدير فرع.

• القدرة على التخطيط والتنسيق والقيادة واتخاذ القرارات.

• القدرة على الاتصال والإدارة والعمل الميداني.

• أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

2) رئيس_مجموعة:

-المهام_الوظيفية:

• مسؤول عن تحقيق أهداف الشركة على مستوي مجموعة الإخصائيين المشرف عليهم.

• مسؤول على تطبيق الخطة الموضوعة من حيث الإنتاجية والسداد والمحفظة في خطر لمجموعة الإخصائيين المشرف عليهم.

• متابعة عمل المجموعة لتوسيع قاعدة المستهدفين من العملاء.

• عقد اجتماعات دورية مع المجموعة لمناقشة مستوى سير العمل وتشخيص المشكلات وتحليل أسبابها والوصول إلى الحلول اللازمة.

• مراجعة طلبات التمويل التي يقدمها الأخصائين والتحقق من جدية المعاينات واستيفائها للشروط الواردة بالسياسة.

• متابعة معدلات سداد الأقساط في تواريخ استحقاقها.

• مقابلة العملاء لبحث مشكلاتهم وشكواهم وكذلك لتحديد موقفهم من سداد الأقساط المتأخرة عليهم والعمل على تصفية المتأخرات.

• إصدار التوصيات بخصوص طلبات القروض .

• تقديم التقارير إلى مدير الفرع عن أداء المجموعة الحالي والمستقبلي وكذلك التوصيات اللازمة لتطويره.

• القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة.

-المتطلبات_الوظيفية:

• مؤهل عالي مناسب.

• خبرة لاتقل عن 3 سنوات في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة.

• القدرة على التنسيق والقيادة واتخاذ القرارات.

• القدرة على الاتصال والإدارة والعمل الميداني.

• أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

3) اخصائي_تمويل:

-المهام_الوظيفية:

• الترويج لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء للشركة داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

• شرح أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

• توفير المعلومات للعملاء الراغبين في الاستفادة من خدمات الشركة وعن الشروط والضوابط والسياسات المتبعة.

• تقديم المساعدة للعملاء بتوفير النماذج لهم وإرشادهم إلى استيفائها والي إعداد المستندات التي ترفق بها.

• الاستعلام وجمع البيانات عن العملاء راغبي الحصول على تمويل من الشركة وكذلك إجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي للمنشاة والموقف السلوكي لأصحابها للتنبؤ بمدي قدرتهم على سداد الأقساط واحترامهم للالتزامات التي تترتب على منح التمويل .

• تقديم التوصيات بشان الموافقة على طلبات التمويل والمبلغ المقترح الذي يتناسب مع سياسات التمويل والغرض من التمويل وقابلية المنشاة للنمو وكذلك التوصية بمدة السداد.

• مراقبة ومتابعة أداء المنشآت بعد صرف التمويل للتأكد من صرف التمويل في الغرض المخصص له.

• القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة.

-المتطلبات_الوظيفة:

• مؤهل عالي مناسب.

• مهارة عالية في التواصل والتعامل مع الآخرين.

• إلمام كافي بطبيعة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر مع القدرة على تقييم أدائها.

يرجي احضار صورة من المؤهل_الدراسي وبطاقة_الرقم_القومي وترسل السيرة الذاتية على:

[email protected]

Whats App:

Mr. Ahmed Esmat- 01008186601

Mr. Rafaat- 01146699196

5- شركة أمان تطلب لفرعها في محافظة مطروح

وظيفة مسئول_مبيعات_داخلية بفروع محافظة_مطروح يوم الاحد 28 فبراير 2021 م بالعنوان الاتي :

-الاسكندرية: السيوف- 6 ش اديب معقد بجوار البنك الاهلي المصري- سنتر الزهراء- شركة امان بالدور الاول علوي .

المواعيد: من 10 ص إلى 3 م.

مجال_الشركة: مبيعات الهواتف والاجهزة الكهربائية والمنزلية.

الشروط:

• ان يكون خريج جامعي (مؤهل عالي) فقط

• يفضل من لديه خبرة بمجال المبيعات الداخلية (الاجهزة الالكترونية- الهواتف).

• حسن المظهر.

• ان يكون من ساكني محافظة #مطروح.

المميزات :

• 5 ايام عمل- يومين اجازة متغيرة.

• 9 ساعات عمل.

• تامين (على الحياة- طبي- اجتماعي ).

• رواتب مجزية + عمولات على المبيعات.

• فرص قوية للترقي الوظيفي.

• امكانية تقسيط منتجات من الشركة.

-يتم التواصل بارسال السيرة الذاتية مع ذكر (الوظيفة+ المنطقة) في خانة الموضوع على:

Whats App #only @ 01091032558

MR. Eslam Magdy

6- شركة أمان تطلب لفرعها في محافظة الاسكندرية

يوم الاحد الموافق 28 فبراير2021 م

لفروع: ( العجمي- المندرة- السيوف- محرم_بيك- العامرية )

عنوان_المقابلات :

لاسكندرية: السيوف- 6 ش اديب معقد بجوار البنك الاهلي المصري- سنتر الزهراء- شركة امان بالدور الاول علوي .

المواعيد من ١٠ ص ل ٣ م .

الوظائف_المتاحة:

1) أخصائي_تمويل: (جميع الفروع)

* المهام الوظيفة:

- الترويج الميداني لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

- شرح_أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

- الاستعلام وجمع البيانات وإجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي والسلوكي للعميل .

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي_فقط .

- يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

- حديث التخرج أوخبرة سنتين في نفس المجال أو مجال مشابه.

2) رئيس_مجموعة: (جميع الفروع)

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي مناسب.

- خبرة لاتقل عن 6 سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة.

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

3) مدير_فرع: (جميع الفروع)

- مؤهل عالي

- خبرة بمجال التمويل متناهي الصغر لاتقل عن 8 سنوات منهم سنتين على الأقل كمدير فرع.

4) مدير_منطقة:

- مؤهل عالي

- خبرة بمجال التمويل متناهي الصغر لاتقل عن 10 سنوات منهم سنتين على الأقل كمدير منطقة.

5) محاسب: (جميع الفروع)

6) امين_خزينة: (جميع الفروع)

7) مشرف_خزن: خبرة لا تقل عن 5 سنوات بالحسابات ويفضل بمجال التمويل الاصغر

8) مراجع_داخلي

9) اداري

10) مسئول_نظم_معلومات (يشترط الخبرة)

11) اوفيس_بوي: (جميع الفروع)

• جميع الوظائف مؤهل_عالي_فقط- خريجين فقط- عدا وظيفة (اوفيس بوي) دبلوم فقط .

• الوظائف (5-6-7-8) كلية تجارة فقط تقدير جيد على الاقل .

• المميزات: ( رواتب مجزية- تامين طبي- اجتماعي- حياة) .

•برجاء إحضار #السيرة_الذاتية

للاستفسار: التواصل واتس_اب فقط :

MR. Mohamed Ali- 01069097007

MR. Islam Magdy- 01091032558

7- مطلوب لشركة كوكى- أمريكانا:

وظيفة (مندوب مبيعات)

• بيع وتوزيع منتجات الشركه للعملاء في منطقته البيعية والبحث الدائم عن عملاء جدد.

مكان العمل: المريوطية- هرم

شروط الوظيفة:

• مؤهل متوسط حد ادنى.

• يفضل خبرة بمجال مبيعات السلع الاستهلاكية.

• السن لا يزيد على 30عاما.

مميزات العمل:

المرتب: قابل للتفاوض

• تأمين أجتماعى وتأمين طبى خاص.

• منح نقدية مجزية بالأعياد والمدارس.

• صندوق زمالة للمساعدات المالية.

• أرباح سنوية مجزية.

• وسيلة مواصلات.

للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

8- ترانزيشن للهواتف الذكية تطلب للتعين:

1- كول سنتر

2- فنى صيانه موبايل

3- أمين مخزن

1- كول سنتر

مكان العمل: رمسيس- القاهرة

الشروط:

- مؤهل عالي خريجين

- اقصى حد للسن 30 سنة

- خبرة من 6 شهور لسنة في نفس الوظيفة

- جيد بالانجليزية

الحقوق:

- المرتب 2700

- تامينات

- 8 ساعات عمل

- يومين إجازة

2- فنى صيانة موبايل

مكان العمل: الأسكندريه- القاهره- المنصورة

الشروط:

- مؤهل عالي ومتوسط خريجين

- اقصى حد للسن 30 سنة

- خبره من 6 شهور ألى سنه على الأقل في مجال صيانه الموبايلات

- جيد بالانجليزية

الحقوق:

- المرتب 3000 ج

- تامينات

- 8 ساعات عمل

- يومين اجازة

3- أمين مخزن

مكان العمل: القاهرة رمسيس

الشروط:

- مؤهل عالي خريجين

- اقصى حد للسن 30 سنة

- خبره سنه على الأقل في نفس الوظيفة

- جيد بالانجليزية

- أجادة الأكسيل

الحقوق:

- المرتب 2700 ج

- تامينات

- من 10 ص إلى 6.30 م

- يومين اجازة

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا