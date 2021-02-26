شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف المجاني على 2912 مواطنًا خلال قوافل طبية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشؤون الصحية في أسوان قافلة طبية للكشف المجاني في قريتي سلوا بمركز كوم أمبو،ونجع هلال بمركز إدفو، واستمرت لمدة يومين في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على 2912 مواطنًا.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.

وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.