شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة أحمد زويل تشكر محافظ كفر الشيخ لهذا السبب (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت نانا زويل شقيقة الراحل الدكتور أحمد زويل، اليوم الجمعة، باللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لاهتمامه بإحساء ذكرى ميلاد العالم الراحل الدكتور أحمد زويل، الـ 75.

وأضافت نانا :«لولا جائحة كورونا لأقيم الاحتفال بمسرح قصر ثقافة دسوق، على غرار الاحتفالية التي نظمتها المحافظة العام الماضي، والتي افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلالها ميدان يحمل أسم العالم أحمد زويل بدسوق بعد أعمال تطويره».

وأضاف محافظ كفر الشيخ، إن العالم المصري الكبير أحمد زويل ابن مصر وابن كفر الشيخ، أحد العلماء المصريين الذين أسهموا في رفع اسم مصر في العالم أجمع، وأحد من يجلهم رجال العلم في كافة أرجاء المعمورة ،ويتخذه الشاب قدوة لهم.

وتابع، أن أحمد زويل هو العالم والكيميائي المصري والعربي الوحيد الذي حصل على جائزة نوبل في مجال علمي، ليمثل أملاً للشباب العربي في صناعة مستقبل ناجح ومتقدم، مؤكداً أن ابتكار زويل أثار إعجاب العالم وأدخل المجتمع العلمي في زمن جديد لم تكن البشرية تتوقع أن تُدركه؛ وإن كانت جائزة نوبل هي الأشهر إلا أنها لم تكن الوحيدة التي حصل عليها زويل، فالعالم الكبير قد حصل على 100جائزة عالمية، وعلى المستوى الوطني، فحصل العالم على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، وقلادة النيل العظمى وهي أرفع وسام مصري اعترافاً من الدولة المصرية بابن من أبنائها الذي لطالما افتخرت به في حياته وبعد مماته.

ويذكر أن العالم المصري الدكتور أحمد زويل، قدم نحو 350 بحثاً علمياً، وحصل على جائزة نوبل في الكيمياء عن اختراعه ميكروسكوب ليزريا يصور الحركة في زمن يبلغ فيمتو ثانية، وهو إنجاز كبير سيظل له نتائجه المهمة في تطوير البحوث الكيميائية، وولد الراحل عام 1946م في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وانتقل طفلاً رضيعاً إلى مدينة دسوق، لتحضن المدينة العريقة رحلة طفولته وصباه ومراحل تعليمه حتى المرحلة الثانوية، وبعدها حصل على بكالوريوس من قسم الكيمياء بكلية العلوم في جامعة الإسكندرية، كما حصل على شهادة الماجستير في علم الضوء وشهادة الدكتوراه في علوم الليزر.

وأشارت شقيقته، إلى أن اسم «زويل» يوجد في قائمة الشرف بالولايات المتحدة التي تضم أهم الشخصيات التي ساهمت في النهضة الأمريكية، وجاء اسمه رقم 9 من بين 29 شخصية بارزة باعتباره أهم علماء الليزر في الولايات المتحدة التي تضم هذه القائمة «ألبرت أينشتاين، غراهام بيل»، وأُقيمت له جنازة عسكرية حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقيادات الدولة.