شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 400 متر أتربة ومخلفات صلبة في حملة بحي المطار بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ رجال مجلس مدينة الأقصر بمنطقة حي المطار، اليوم الجمعة، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع حي المطار بالمدينة، برئاسة العميد أيمن الشريف، رئيس المدينة، وبإشراف شعبان طايع، رئيس الحي، ومسؤول قطاع النظافة بحي المطار بالوردية الصباحية.

وأسفرت الحملة عن رفع 400 متر، من نواتج صناديق بوابة المطار وطريق المنشأة العمومي والعماري وعبدالشافي والفاخورة والعرب والدير وطريق المطار العمومي، والتأكد من تفريغ جميع الحاويات بالشوارع ورفع التراكمات على جانبي الطريق.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.