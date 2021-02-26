شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسوان تعقد مائدة مستديرة حول «إعادة هيكلة سوق العمل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، إنه في إطار سعي جامعة أسوان للتواصل الدائم والمستمر لربط خريجي وطلاب الجامعة باحتياجات سوق العمل، يقوم مركز التطوير المهنى بالجامعة بالإعداد لإقامة مائدة مستديرة، يوم الأحد المقبل، تحت عنوان «إعادة هيكلة سوق العمل بمحافظة أسوان في ظل تداعيات جائحة كورونا.. نحو إستراتيجية جديدة لمواكبة وظائف المستقبل»، والتي تهدف إلى بحث المستجدات بسوق العمل والآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا العالمية وتأثيرها على متطلبات التوظيف سواء في المستقبل القريب أو البعيد.

وأضاف رئيس جامعة أسوان: «نعمل على خدمة طلابنا وخريجينا لمواكبة التطورات الحديثة بسوق العمل وحتى يكونوا مؤهلين للمنافسة ومواكبة كل ما هو جديد».

وأشار «غلاب» إلى أن جامعة أسوان بصدد استضافة هذا اللقاء الذي يجمع العديد من الشركات والهيئات الممثلة لكل القطاعات المختلفة في محافظة أسوان وسوف يقوم المركز الجامعى للتطوير المهنى على هامش اللقاء بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة التوفيق للإنشاءات ومدرسة السلام أكاديمي والتى من خلالها سيتم توفير فرص تدريب عملى لطلاب الجامعة بمواقع العمل المختلفة.