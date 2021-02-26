شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتفقد أعمال تطوير مزرعة الدواجن ومعصرة الزيتون بمدينة طور سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الجمعة، يرافقه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أعمال تطوير مزرعة الدواجن ومعصرة الزيتون الإرشادية على البارد بالمنطقة الصناعية بمدينة طور سيناء.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تحتل مكانة كبيرة في إنتاج وزراعة الزيتون، موضحا أن الزراعة تتركز في مدينتي الطور ورأس سدر، وأضاف أن زيت الزيتون ينافس المنتجات العالمية بالنسبة للحموضة إذا يفوق باقي المحافظات، فالحماية أقل من نصف في المائة، وهذا يجعله في مصاف الإنتاج العالمي.

كما تفقد وزير الزراعة مزرعة تسمين الدواجن بطاقة إنتاجية 15 ألف فرخة، وأشاد بمعصرة الزيت الاسترشادية التي تشرف عليها مديرية الزراعة، وأكد المحافظ أنه جرى دعم المديرية بمبلغ 100 ألف جنيه لتطوير المعصرة ومزرعة تسمين الدواجن وعدد 3 صوبة لإنتاج شتلات الخضار والفواكة والزيتون.