شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بسرعة معدلات الإنجاز لمنظومة الطرق والمحاور الجديدة بشرق القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بجولة تفقدية، بعد ظهر اليوم الجمعة، لأعمال تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع أثناء الجولة على مستجدات مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكباري الجديدة بمنطقة الحي العاشر بمدينة نصر وبعض أحياء التجمع الخامس، والتي ساهمت في إنهاء التكدس المروري بتلك المناطق والتيسير على المواطنين.

كما تفقد الرئيس الموقف التنفيذي لمحور «شينزو آبي» المروري الجديد، والذي سيربط محور الشهيد بطريق السويس والطريق الدائري، قاطعاً طريق الميثاق بزهراء مدينة نصر بالحي العاشر، من أعلى سوق السيارات ومدينة الأمل، وذلك على امتداد طول 8 كم تقريباً، والذي وجه بإقامة هذا المحور الحيوي وفق مخطط هندسي وإنشائي متطور يسمح بتوفير كافة الخدمات اللازمة للمركبات، أخذاً في الاعتبار الأهمية الكبرى لهذا المحور في تنظيم الحركة المرورية بمنطقة شرق القاهرة وربط أحيائها بأحياء القاهرة الجديدة وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

واطلع الرئيس من المسؤولين الانشائيين في بعض مواقع العمل على الموقف التنفيذي الحالي لعدد من المحاور والطرق، مشدداً على الالتزام بسرعة معدلات الإنجاز لاكتمال منظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة في منطقة شرق القاهرة بأكملها وربطها بمناطق القاهرة الكبرى والمدن الجديدة، تلك المنظومة الجديدة التي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية كبيرة في سلاسة وسرعة تنقل المواطنين.

السيسي يتفقد تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة

السيسي يتفقد تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة

السيسي يتفقد تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة

السيسي يتفقد تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة

السيسي يتفقد تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة

السيسي يتفقد تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة

السيسي يتفقد تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة

السيسي يتفقد تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة