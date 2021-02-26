شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم طفلين.. تعافي 5 حالات من فيروس كورونا بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مصدر طبي بمستشفي عزل قها تعافِي 3 حالات جديدة من فيروس كورونا، اليوم الجمعة، مؤكدًا أن الحالات الثلاث أجرت مسحتين متتاليتين أثبتتا خلوهم من الفيروس، وبالتالي تم السماح لهم بالخروج والتوصية باستكمال العلاج بالعزل المنزلي 15 يومًا إلى تمام الشفاء.

وأكد مصدر طبي بمستشفي بنها التخصصي للأطفال تعافي حالتي إصابة لطفلين أُصيبا بفيروس كورونا، بعد إجراء المسحات اللازمة التي أثبتت خلوهما من الفيروس.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، اليوم، أن الطفلين عمراهما 8 و12 سنة، وجرى عزلهما بالمستشفى، منوهًا بأن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكامل طاقته لخدمة الأطفال ورعايتهم حتى تمام الشفاء، مع متابعة مستمرة لحالات العزل المنزلي من قِبَل فرق المتابعة بالمستشفى.