شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 833 حالة خلال القافلة الطبية بقرية نجع السباعي بمركز قوص ‪ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء اشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الصحة قامت بتنظيم قافلة طبية بقرية نجع السباعى بمركز قوص يومىّ الأربعاء والخميس الماضيين وذلك في اطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها.

قافلة طبية بنجع السباعى بقنا

وأوضح الداودي أن القافلة ضمت عيادات متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ٨٣٣ حالة بواقع (١٨٥ باطنة- ١٧٧ عظام- ١٧٦ اطفال- ١٤٧ جلدية- ٦٥ نساء- ٤٧ جراحة- ٣٦ تنظيم أسرة ) بالإضافة إلى إجراء فحوصات معملية لعدد ٤٠ حالة‪ .‬

وأشار الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة، إلى أن المديرية تسعى إلى التوسع في تنظم القوافل الطبية في قرى المحافظة لاسيما الأكثر إحتياجا منها لافتا إلى ان هذا الشهر تم تنظيم ٦ قوافل طبية بقرى ( عزبة البوصة بنجع حمادى- القلمينا بالوقف- بئر عنبر بقفط- الرماش بقنا- نجع عزوز بدشنا- نجع السباعى بقوص ) تم خلالها الكشف على ٨٦١٣ حالة في العديد من التخصصات الطبية.

قافلة طبية بنجع السباعى بقنا

قافلة طبية بنجع السباعى بقنا