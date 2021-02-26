شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف حملات النظافة والتجميل بشوارع مدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال التجميل ورفع القمامة والمحافظة على النظافة العامة بمدينة الأقصر، وتم دهان البلدورات وغسل الأرصفة، وتنفيذ حملتي نظافة من بوابة المطار حتى الكوبري العلوي من الناحيتين اليمني واليسري بشارع المطار، وصيانة الأعمدة، كما تم تركيب كابل كهرباء بمنطقة الرى.

كما قامت حملة نظافة مكبرة في نطاق حى جنوب، شملت شارع خالد بن الوليد وميدان مرحبا، وتم رفع العديد من تجمعات القمامة، وبمنطقة «شمال» تم التنسيق مع الوردية المسائية وعمل حملة تمشيطية ورش مياه ودهان البلدورات، كما تم استكمال حملات النظافة، وذلك برفع الأتربة والقمامة من جميع الحاويات بالمنطقة وتطهيرها.

وأكد رئيس مدينة الأقصر ضرورة الاستمرار في حملات النظافة والتجميل ودهان البلدورات ورفع أكوام القمامة من الشوارع والميادين وغسل الأرصفة لإضفاء مظهر جمالي على الأحياء التابعة لمدينة الأقصر.