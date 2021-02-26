شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» ترصد الجدل حول التصوير مع قناع توت عنخ آمون خارج «الفاترينة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول رواد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة منشور يحمل شعار وزارة السياحة والأثار، يتضمن أسعار التصوير مع قناع الملك توت عنخ آمون، فيما تشير المعلومات الواردة بالمنشور إلى قيمة هذه الأسعار التي حددتها لائحة الوزارة، والتي تقسم الأسعار وفق التصوير للأثر وهو داخل فاترينة العرض، والتصوير خارجها.

وجاء بالمنشور المتداول أنه تبلغ قيمة التصوير 250 جنية للمصريين و500 جنية للأجانب، وأنه مع فتح الفاترينة، يبلغ قيمة التصوير مع القطعة 500 جنيها للمصريين وألف جنية للأجانب.

وأكدت لائحة وزارة السياحة والأثار، التي توجد على موقع الوزارة الرسمي http://www.antiquities.gov.eg/DefaultAr/camera/Pages/default.aspx، نفس الأسعار، وأشارت إلى أن التصوير مع قناع الملك توت عنخ آمون للصورة الواحدة 500 جنية دون تحديد وضع التصوير للقناع داخل الفاترينة أم خارجها.

وقالت صباح عبدالرازق مدير عام المتحف المصري، لـ«المصري اليوم»، إن فاترينة عرض قناع توت عنخ آمون لم يتم فتحها منذ آخر مره تعرض فيها القناع للترميم، موضحه أن عملية التصوير مع الأثر لها قواعد يخضع لها الزائر للمتحف سواء كان مصريا أو سائح يحمل جنسية آخرى حيث يستلزم الأمر تصريح من السلطة المختصة بالموافقة على التصوير، وأن الموافقة يجب أن تصل للمتحف قبل عملية التصوير، وتكون أيضا محددة بعدد الصور المسموح بها والتي ترد ضمن بيانات التصريح، والذي تقوم شركات السياحة باستخراجه للسائحين أو الزائرين للمتحف.

وأضافت مدير عام المتحف المصري بالتحرير، أن المتحف لم يتلقى أي تعليمات بتغير في قواعد التصوير، وأن فاترينة قناع الملك الشاب توت عنخ آمون لم يتم فتحها للتصوير منذ تم ترميم القناع.

وأصدرت الوزارة بيانا رسميا قالت فيه: «أنه إيماءً إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى عن السماح بتصوير قناع الملك توت عنخ آمون خارج ڤاترينة العرض الخاصة به، بأن هذا ادعاء ليس له أساس من الصحة»، مؤكدة على أنه لم ولن يتم فتح ڤاترينة قناع الملك توت عنخ آمون منذ أن تم الانتهاء من ترميمه في عام 2015 على يد فريق مصري دولي.

وأكدت الوزارة في بيانها على أن وزارة السياحة والآثار ترفض تصوير القناع خارج الڤاترينة بالرغم من تلقيها عدد كبير من الطلبات من المصورين المحترفين والقنوات التليفزيونية العالمية لتصوير القناع بفتح الڤاترينة مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة، وأنه يتم رفض ذلك حفاظاً على هذا الأثر الهام والفريد.

ويعد قناع الملك توت عنخ آمون هو أيقونة القطع الأثرية المصرية، حيث كانت صحيفة تليجراف البريطانية اختارتة كأحد أيقونات السياحة العالمية، وهو تعتبر أشهر ملوك فراعنة مصر القديمة، على الرغم من قصر فترة حكمه، حيث ترجع شهرته لاكتشاف مقبرته كامله في وادي الملوك بكل ما تحويه من كنوز، وكان القناع مخصصا لحماية وجه ورأس المومياء، وذلك من خلال صيغة سحرية نقشت على ظهره يصور القناع الملك مرتديا النمس.