شكرا لقرائتكم خبر عن الري: تبطين وتأهيل 30.30 كيلو متر من الترع في القليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مديرية الرى في القليوبية في بيان لها انه تم الانتهاء من أعمال تبطين وتأهيل 30.30 كيلو متر من الترع التي يجرى العمل بها الآن بالمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع بنطاق محافظة القليوبية بنسبة 12.34% والتي تستهدف تأهيل وتبطين 96 ترعة بإجمالي أطوال 410 كيلو مترمن الترع بتكلفة بلغت مليار و300 مليون جنيه مشيرا إلى إنه بمثابة مشروع استثمارى في شبكات الترع والمجارى المائية

وقال أسامة خليل وكيل وزارة الري بالقليوبية إن فوائد المشروع تتلخص في توفير المياه التي يتم الحفاظ عليها من التسريب والإهدار نتيجة استبحار المجرى المائي ولكن المشروع يعيد المجرى إلى ما كان عليه وأيضا وصول المياه إلى نهايات المجرى المائى مما يضمن عدالة توزيع المياه للمنتفعين على مستوى الترع بالكامل إلى جانب تقليل تكلفة الصيانة وعمليات التطهير للمجرى المائية نتيجة ظهور حشائش جرفية للمجرى أو غاطسة من القاع

وأضاف «خليل» أن المشروع أيضا يحافظ على الجسور الخاصة بالمجرى المائى من التعديات لخلق طرق للمنتفيعن والمزارعين لاستخدامها وتحقيق استفادة من الموارد الطبيعية للدولة إلى جانب خلق فرص عمل للمقاولين والأفراد والشركات