شكرا لقرائتكم خبر عن خوفاً من اندثارها.. «شباب الإسكندرية» تطلق مبادرة لإحياء لعبة الراكيت على شواطئ الكورنيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى محاولة منها لاحياء لعبة "الراكيت"، على شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط، أطلقت مديرية الشباب والرياضة فى الاسكندرية اليوم الجمعة مبادرة لاحياء لعبة الراكيت بأداء مباراة على كورنيش النادى البحرى.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة فى الاسكندرية، أن لعبة الراكيت تعد من الرياضات القديمة التي تتعرض مع مرور الزمن للاندثار، ويتميز بها شباب الاسكندرية كونهم من أوائل المحافظات التى مارست اللعبة وتحافظ عليها حتى الآن.

وأوضحت أن المبادرة الشبابية جاءت فى اطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، باحياء الرياضات المندثرة او المعرضة للاندثار على أحد شواطئ عروس البحر المتوسط، حيث شهدت احدى شواطئ الثغر تجمع لمجموعة من الشباب المحبين لممارسة الراكيت، فى خطوة لإحيائها من جديد.

ولفتت الى أن المديرية اطلقت مبادرة لاحياء رياضة الراكيت على شواطئ الاسكندرية، خوفا من اندثارها وتم اقامة أول مبارة اليوم الجمعة فى النادى الرياضى البحرى، بمشاركة ٣٠ من لاعبى الراكيت السكندريين، مشيرة الى أن المبادرة تأتى فى اطار استراتيجية بناء الإنسان المصري وتعزيز بناء مهارات الرياضيين.

وفى سياق متصل، نفذت إدارة اعداد القادة ضمن خطة النشاط العام للعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ برنامج (الادمان الاليكترونى) بحضور ٤٠ شاب وفتاة، أمس حيث تناول البرنامج إدمان الإنترنت هو نوع من الإدمان النفسي، وهو ينتج عن فعل سلوك معين بشكل مستمر لفترات طويلة، مما يتسبب في عدم استطاعة الشخص الاستغناء عن هذا السلوك، ويكون لديه رغبة ملحة لممارسة هذا السلوك، والإدمان النفسي يتشابه مع إدمان المواد المخدرة والكحول، في أن كلاهما يتحكم في إرادة الشخص، فلا يستطيع المدمن التحكم في رغباته.

وأشارت الى أن إدمان الإنترنت يتمثل في إدمان مشاهدة المواقع الإباحية، وما يتبعها من خطورة أو إدمان مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك إدمان التسوق وشراء المنتجات أون لاين عبر المواقع المختلفة، وأيضًا إدمان الألعاب الإلكترونية، لافتة الى أنه من أخطر هذه الأنواع هو إدمان الإنترنت، لما يتسبب فيه من مخاطر قد تؤثر بشكل كبير على حياة ومستقبل الشخص.

خوفا من اندثارها .. "شباب ورياضة الاسكندرية" تطلق مبادرة لإحياء لعبة الراكيت على شواطئ الكورنيش (صور)

خوفا من اندثارها .. "شباب ورياضة الاسكندرية" تطلق مبادرة لإحياء لعبة الراكيت على شواطئ الكورنيش (صور)

خوفا من اندثارها .. "شباب ورياضة الاسكندرية" تطلق مبادرة لإحياء لعبة الراكيت على شواطئ الكورنيش (صور)

خوفا من اندثارها .. "شباب ورياضة الاسكندرية" تطلق مبادرة لإحياء لعبة الراكيت على شواطئ الكورنيش (صور)

خوفا من اندثارها .. "شباب ورياضة الاسكندرية" تطلق مبادرة لإحياء لعبة الراكيت على شواطئ الكورنيش (صور)

خوفا من اندثارها .. "شباب ورياضة الاسكندرية" تطلق مبادرة لإحياء لعبة الراكيت على شواطئ الكورنيش (صور)

خوفا من اندثارها .. "شباب ورياضة الاسكندرية" تطلق مبادرة لإحياء لعبة الراكيت على شواطئ الكورنيش (صور)

خوفا من اندثارها .. "شباب ورياضة الاسكندرية" تطلق مبادرة لإحياء لعبة الراكيت على شواطئ الكورنيش (صور)

خوفا من اندثارها .. "شباب ورياضة الاسكندرية" تطلق مبادرة لإحياء لعبة الراكيت على شواطئ الكورنيش (صور)