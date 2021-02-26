شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يبدأ امتحانات النقل بالمعاهد على مستوى الجمهورية غداً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق صباح غدا السبت امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بالمعاهد الأزهرية في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث يخوض الامتحانات طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، في مادة القرآن الكريم ومادة التربية الإسلامية، وفي إطار الاستعدادات النهائية التي يتخذها قطاع المعاهد الأزهرية لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للمراحل التعليمية الثلاث والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2020- 2021م .

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية عدد من التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد قبل وأثناء الامتحانات .

وشملت التعليمات: توفير جميع ادوات التعليم والتطهير (كحول، کلور، صابون سائل وخلافه) وأجهزة الرش والتعقيم وأجهزة قياس درجات الحرارة بكل لجنة، تكليف أحد الأعضاء المتميزين لديه القدرة على التعامل مع جهاز الكشف عن الحرارة أو الزائرة الصحية، تعقيم وتطهير جميع اللجان بما فيها مقاعد الطلاب ودورات المياه والطرقات قبل وبعد ساعات الامتحان بصورة يومية لحماية الجميع من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، عدد طلاب اللجنة ما بین 12 إلى 14 طالبا حسب مساحة الفصل لتحقيق التباعد المطلوب.

كما شملت التعليمات ضرورة توفير وتجهيز حجرة عزل صحي داخل كل مقر، وتخصيص طبيب أو زائرة صحية على الأقل بكل لجنة، وتكليف عدد من المعلمين بتنظيم دخول الطلاب أمام بوابة اللجنة وبعد الكشف عليهم بجهاز الكاشف بحيث يعملون على التباعد بين كل طالب وآخر مسافة متر ومتابعتهم حتى دخول اللجان، وتوجيه الطلاب نحو اهمية الإجراءات الاحترازية وخطورة إهمالها طوال أيام الامتحانات.

بالإضافة إلى التنبيه على الجميع داخل اللجان بعدم التصافح بالأيدي أو المعانقة، إلزام جميع الطلاب وجميع المتواجدين داخل لجان الامتحانات بلا استثناء بارتداء الكمامة الطبية بصورة صحيحة ومستمرة طوال أيام الامتحانات ولا يسمح بدخول أي أحد أیا كان دون ارتداء الكمامة، وفي حالة مخالفة ذلك تعد مخالفة تستدعي التحقيق، وحظر دخول أي أحد داخل مقر اللجنة قبل الكشف عليه بالكاشف الحراري والتأكد من درجة حرارته وفي وجود حالة ارتفاع درجة الحرارة لأحد المشاركين يتم توجيهه إلى التأمين الصحي، وبالنسبة للطلاب يتم التواصل مع ولي أمره ويتخذ معه كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وعرضه على الطبيب أو الزائرة الصحية الموجودة وتنفيذ توصيات الطبيب مباشرة وتحت مسئوليته.

كما تضمنت التعليمات التنبيه على مشرفي الأدوار عدم تجمع الطلاب في الطرقات أثناء دخولهم اللجان وخروجهم، وينبه على ملاحظي اللجنة التزام الطلاب بمقاعدهم وعدم خروجهم من اللجنة جماعات، على الموجه المنتدب الالتزام بذات التوصيات وعليه متابعة تنفيذها بصورة يومية ويسأل في حالة المخالفة، في كل الأحوال يعمل الجميع على توفير الجو الصحي والنفسي لأداء الطلاب الامتحانات في هدوء دون تهويل أو تهوين مع التأكيد على عدم الغش بجميع صوره مهما كانت الأسباب، حظر تواجد جهاز محمول داخل اللجان مع الطلاب أو مع أحد المتواجدين بمقرات لجان الامتحانات.