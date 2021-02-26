شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الامتحانات متعددة التخصصات لطلاب الصف الرابع الابتدائي الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق الأحد الامتحانات المجمعة متعددة التخصصات لطلاب صفوف النقل والتي تستمر في الفترة من 28 فبراير وحتي 11 مارس المقبل.

ويؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحانات الفصل الدراسي الأول بشكل مجمع متعدد التخصصات الأخد وفقا للضوابط المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

حيث صممت الوزارة مجموعة من الحلول المبتكرة لتقييم الطلاب في سنوات النقل في أقل قدر ممكن من الزمن وسط تباعد اجتماعي وإلتزام بالضوابط الإحترازية.. حيث ستبدأ الامتحانات يوم 28 فبراير الجاري وتستمر حتى 4 مارس المقبل وستكون في المدرسة ولن يحضر سوى الطالب الممتحن فقط.

وسيكون الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة وتضم عدد من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف المجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.

وسيكون جدول الامتحان كالتالي: (الصف الرابع الابتدائي "يوم 28 فبراير"- الصف الخامس الابتدائي "يوم 1 مارس"- الصف السادس الابتدائي "يوم 2 مارس"- الصف الأول الإعدادي "يوم 3 مارس"- الصف الثاني الإعدادي "يوم 4 مارس").

زمن الامتحان: ساعتان لكل صف، ويتم تحديد عدد أسئلة كل مادة طبقًا للوزن النسبي لها.

وبالنسبة لضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى: ستحسب درجة 50%على امتحان الفصل الدراسي الأول و 50%على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات التي تعقد من شهر مارس وحتى شهر مايو..

ويشترط لنجاح الطالب حصوله على نسبة 50% من المجموع الكلى للامتحان شريطة أن لا تقل الدرجة فى أى مادة عن 25%.

كما أن الطالب الحاصل على 50% فأكثر من المجموع الكلى وحصل على أقل من 25% فى مادة أو أكثر يكون له الحق فى دخول الدور الثاني في تلك المواد التي لم يحقق بها نسبة 25%.. والطالب الحاصل على أقل من 50% فى المجموع الكلى يكون له الحق فى دخول الدور الثاني في المواد التي لم يحصل فيها على نسبة 25%حتى يتجاوز نسبة النجاح المقررة 50% للمجموع الكلى.

وأكدت الإدارات التعليمية أن الأسئلة جميعها اختيار من متعدد يجيب الطالب فى نفس ورقة الأسئلة ،والأسئلة مباشرة ومن منهج الفصل الدراسى الأول، حيث تم وضع الأسئلة بشكل متوازن وفق المواصفات الفنية للامتحان المجمع على أن يجيب الطالب فى الصفوف الابتدائية من الرابع حتى السادس الابتدائى على 30 سؤال لجميع المواد و35 سؤال فى الصفوف من الأول الإعدادى حتى الثالث الإعدادى.