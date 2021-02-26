شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير مدارس الإسكندرية استعدادا لـ«امتحانات كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت «المصرى اليوم»، أعمال تعقيم ورشد وتطهير للمدارس في الإسكندرية استعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول غدأً السبت، في امتحانات وصفها البعض بـ«امتحانات كورونا»، والتى تأتى تزامناً مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفى 25 صورة، حرصت الإدارات التعليمية الفرعية في الاسكندرية، على تعقيم وتطهير ورش الفصول ودورات المياة والطرقات والأحواش في المدارس بالمطهرات لحماية الطلاب والحفاظ عليهم.

وعقد مديرو الإدارات التعليمية الفرعية في الاسكندرية، اجتماعات أمس لاستعراض الاستعدادات النهائية لبدء امتحانات الفصل الدراسى، والتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

25 صورة ترصد تعقيم وتطهير مدارس الاسكندرية استعدادا لـ"امتحانات كورونا"

25 صورة ترصد تعقيم وتطهير مدارس الاسكندرية استعدادا لـ"امتحانات كورونا"

25 صورة ترصد تعقيم وتطهير مدارس الاسكندرية استعدادا لـ"امتحانات كورونا"

25 صورة ترصد تعقيم وتطهير مدارس الاسكندرية استعدادا لـ"امتحانات كورونا"

25 صورة ترصد تعقيم وتطهير مدارس الاسكندرية استعدادا لـ"امتحانات كورونا"

25 صورة ترصد تعقيم وتطهير مدارس الاسكندرية استعدادا لـ"امتحانات كورونا"

25 صورة ترصد تعقيم وتطهير مدارس الاسكندرية استعدادا لـ"امتحانات كورونا"

25 صورة ترصد تعقيم وتطهير مدارس الاسكندرية استعدادا لـ"امتحانات كورونا"

25 صورة ترصد تعقيم وتطهير مدارس الاسكندرية استعدادا لـ"امتحانات كورونا"

25 صورة ترصد تعقيم وتطهير مدارس الاسكندرية استعدادا لـ"امتحانات كورونا"

25 صورة ترصد تعقيم وتطهير مدارس الاسكندرية استعدادا لـ"امتحانات كورونا"

25 صورة ترصد تعقيم وتطهير مدارس الاسكندرية استعدادا لـ"امتحانات كورونا"

25 صورة ترصد تعقيم وتطهير مدارس الاسكندرية استعدادا لـ"امتحانات كورونا"

25 صورة ترصد تعقيم وتطهير مدارس الاسكندرية استعدادا لـ"امتحانات كورونا"

25 صورة ترصد تعقيم وتطهير مدارس الاسكندرية استعدادا لـ"امتحانات كورونا"

25 صورة ترصد تعقيم وتطهير مدارس الاسكندرية استعدادا لـ"امتحانات كورونا"

25 صورة ترصد تعقيم وتطهير مدارس الاسكندرية استعدادا لـ"امتحانات كورونا"

25 صورة ترصد تعقيم وتطهير مدارس الاسكندرية استعدادا لـ"امتحانات كورونا"

25 صورة ترصد تعقيم وتطهير مدارس الاسكندرية استعدادا لـ"امتحانات كورونا"

25 صورة ترصد تعقيم وتطهير مدارس الاسكندرية استعدادا لـ"امتحانات كورونا"

25 صورة ترصد تعقيم وتطهير مدارس الاسكندرية استعدادا لـ"امتحانات كورونا"

25 صورة ترصد تعقيم وتطهير مدارس الاسكندرية استعدادا لـ"امتحانات كورونا"

25 صورة ترصد تعقيم وتطهير مدارس الاسكندرية استعدادا لـ"امتحانات كورونا"