شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: قطع المياه عن منطقتي العمرانية الشرقية والغربية الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال ربط خط مياه الشرب قطر 600 مم الجديد المغذي لمنطقتي العمرانية الشرقية والغربية وذلك لتحسين ضغط المياه بهذه المناطق قبل حلول فصل الصيف وقرب شهر رمضان المبارك إلى جانب سرعه إنهاء أعمال الرصف في الجزء المتبقي من شارع الشعب تقاطع محور ترعه الزمر بحي العمرانية.

وتشير المحافظة إلى أن الأمر سوف يستلزم قطع المياه لمدة ٨ ساعات تبدأ من الساعة العاشرة مساء يوم الأحد الموافق ٢٨/٢/٢٠٢١ وحتى الساعة السادسة صباح يوم الاثنين الموافق١/٣/٢٠٢١ لسرعة الانتهاء من الاعمال وسوف تتأثر منطقتي العمرانية الشرقية والغربية بانقطاع مياه الشرب خلال تلك الفترة.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي العمرانية بسرعة الانتهاء من الاعمال في المواعيد المحددة والمتابعة الميدانية، مشيراً إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الاماكن المتأثرة بالانقطاع وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبيه احتياجاتهم فورا.