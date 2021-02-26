شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تقدم مساعدات للمواطنين عبر مبادرة حياة كريمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبرز فيديو توجيه وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية، لتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية لعدد من القرى المزمع تطويرها، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

وتعظيماً لمبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية - قامت وزارة الداخلية بإيفاد قافلة خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين بنطاق محافظتى ( الجيزة – البحيرة) إستهدفت قرى (عرب العبادية – الديمسى – المنشى) بدائرة مركز شرطة الصف ، وقرى (جبارس-عبد الحليم محمود – أحمد بدوى) بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود وغرب النوبارية ، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية ( بطاطين – مواد غذائية متنوعة) بالمجان على المواطنين ، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان ، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ولاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.