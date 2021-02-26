أمطار خفيفة ورياح.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة، على مدار الـ6 أيام المقبلة، بدءا من السبت 27 فبراير 2017 الخميس 04 مارس 2021.
وجاءت الظواهر الجوية المتوقعة كالتالي:
السبت 27 فبراير:
أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء على فترات متقطعة .
شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
الأحد 28 فبراير:
أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق والسريعة والقريبة من المسطحات المائية الدولية من و إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
الاثنين 1 مارس:
أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا)۔ نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الغربية في جنوب سيناء.
شبورة مائية صباح: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.
الثلاثاء 2 مارس:
أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا).
نشاط رياح: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد
الأربعاء 3 مارس
أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 40 تفریا).
نشاط رياح: مناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد.
شبورة مائية صباحا: على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من و إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.
الخميس 4 مارس:
أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 40 تفریا).
نشاط رياح: مناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد.
شبورة مائية صباحا: على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من و إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.