القوى العاملة: تعيين 1309 شباب بالبحيرة منهم 7 من ذوى الهمم والعزيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت وزارة القوي العاملة عبر مديرية البحيرة تعيين 1309 شباب من مختلف المؤهلات من بينهم 7 من ذوي الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتوفير 20 فرصة عمل، فضلاً عن استخراج 1810 شهادات قياس مستوى المهارة ونفس العدد رخص مزاولة المهنة.

وقال سعفان، في بيان له، الجمعة، إن المديرية سجلت 15 عاملا غير منتظم بوحدة العمالة غير المنتظمة، فضلاً عن صرف منح للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 11 منحة مولود بإجمالي 22 ألف جنيه، و7 منح زواج بـ21 ألف جنيه، و7 منح وفاة بـ54 ألفاً، ليصل إجمالي ما تم صرفه 97 ألف جنيه لـ25 عاملًا من المسجلين، وصرف 21 ألفاً و170 جنيهًا كرعاية صحية لـ5 حالات لعمل عمليات جراحية صغرى وعلاج.

وتابع السيد الخطيب مدير المديرية -في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال يناير الماضي أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 517 منشأة دوريًا وحملاتٍ، وأسفر عن تحرير 22 محضرًا للمنشآت المخالفة، وعقد 4 ندوات توعية عمالية، و5 ندوات توعية سكانية.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 60 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 10 محاضر للمنشآت المخالفة، وبحث 8 شكاوى في نفس المجال، والتفتيش على 381 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.