شكرا لقرائتكم خبر عن «أسباب الزواج المبكر وتأثيره» على مائدة جمعية مصر الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم جمعية مصر الجديدة برئىسة الدكتور نبيل حلمى ، ندوة بعنوان " الزواج المبكر اسبابه وتأثيراته " ، وذلك في الثانية عشر من ظهر غدا السبت في مكتبة مصر الجديدة بحى الاسمرات

يقول الدكتور نبيل حلمى ، استاذ القانون الدولى ورئيس جمعية مصر الجديدة ان الزواج المبكر يأخذ أشكالا مختلفة لأسباب مختلفة ؛ ليصبح الزواج المبكر قضية بالغة الخطورة ؛ ولتعتبره منظمة اليونيسيف انتهاكاً لحقوق الإنسان، وضرورة العمل على مكافحة هذه الممارسة من خلال تطوير برامج التعليم .

اكد حلمى ان الندوة تأتى في اطار استراتيجية الجمعية لمكافحة شتى الظواهر السلبية في المجتمع والحد من انتشارها من خلال البرامج التوعوية التى تستهدف بعض فئات المجتمع تاوتخاطب الاباء والابناء على حد سواء ، واردف حلمى ان الجمعية نظمت الاسبوع الماضى ندوة عن مكافحة ظاهرة خن البنات وناقشت اثارها الضارة على الفتيات والتى قد تسبب عملية ختان الإناث أضرارا جسدية ونفسية تؤثر على حياة المرأة بعد ذلك.

من جانبها قالت ايمان مهدى مدير مكتبة مصر الجديدة ان الندوة تقام بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وبحضور نانسى هيكل وفاتن فاروق اعضاء المجلس.، وسوف تناقش الندوة الأسباب التي تؤدي للزواج المبكر عند الجنسين؟ وماهي النتائج المترتبة على زواج القاصرين من الفتيان والفتيات؟ هل الزواج المبكر ناجح؟ وما هي فائدة الحد من الزواج المبكر؟