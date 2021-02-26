شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق معبر رفح البري للعطلة الأسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت السلطات المصرية، الجمعة، معبر رفح البري بشمال سيناء ، للعطلة الأسبوعية، على أن يعاد فنحه مرة أخرى يوم الأحد المقبل لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين.

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة عن وصول كشف التنسيقات المصرية للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد المقبل.

وأكدت الوزارة، في بيان، أنه علي على الأسماء الواردة في الكشوف التوجه لإجراء فحص "كورونا" بدءاً من الساعة التاسعة من صباح غد السبت في المركزين الصحيين بمحافظتي غزة وخان يونس .

طالبت الوزارة المسافرين الفلسطينيين التواجد الساعة السابعة من صباح يوم الأحد القادم في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

كان المعبر شهد خلال الأسبوع الماضي تنقل 2718مسافرا في كلا الاتجاهين، ، حيث وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة عدد 1729 مسافرًا، وغادر البلاد إلى القطاع عدد 989 مسافرًا.