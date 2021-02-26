شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق الإجراءات الاحترازية لطلاب مدن جامعة الاسكندرية ومنع الدخول بدون الكمامة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المدن الطلابية التابعة لجامعة الاسكندرية اليوم الجمعة، التزام تام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، اتساقاً مع خطة الجامعة في مواجهة فيروس كورونا، حيث يتم ارتداء الكمامات للطلاب ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الجميع.

ورصدت «المصرى اليوم»، ارتداء الطلاب الكمامة وحرص كل طالب على استخدام سجادة الصلاة الخاصة به أثناء أداء صلاة الجمعة اليوم.

وكانت جامعة الاسكندرية، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، أعلنت بدء عودة الطلاب إلى المدن الجامعية، منذ الأربعاء الماضى، لأداء امتحانات الفصل الدراسى الاول، وجاء تسكين الطلاب، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بمد إجازة منتصف العام لأسبوع آخر.

وأكدت الجامعة، على ضرورة الالتزام من جانب الطلاب بـ6 ضوابط احترازية، تم اقرارها، وهى توجه الطالب أو الطالبة مباشرة لغرفته التي كان يقيم بها قبل مغادرته بدون أي اجراءات للتسكين، ومنع الدخول من البوابات أو التجوال بين مرافق المدن بدون ارتداء الكمامات الطبية، وتجنب التواجد في تجمعات سواء بالغرف أو المطاعم أو مرافق المدن، والالتزام التام بتعليمات السلامة والإجراءات الاحترازية المقررة (التباعد الجسدي- ارتداء الكمامة- استعمال المطهرات- غسل الأيدي بصفة مستمرة)، والتعاون مع اجهزة الإشراف والأمن للاطمئنان على سلامة الطلاب بصفة دورية.