خطباء الاسكندرية: مكارم الأخلاق قواسم مشتركة بين الأديان السماوية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى خطباء وزارة الأوقاف في الاسكندرية، خطبة الجمعة اليوم تحت رعاية الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية، تحت عنوان «مكارم الأخلاق وأثرها في بناء الحضارات».

وقال الخطباء أن الدعوة إلى مكارم الأخلاق من القواسم المشتركة بين جميع الأديان السماوية، فحيثما وجدت الأخلاق وجد صحيح الدين، وها هو نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) قد ختم الله (عز وجل) به الرسالات السابقة، ليجمع مكارم الأخلاق ويتممها، حيث يقول سبحانه: {أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۖ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} ويقول تعالى: { وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيمٍ }، ويقول (صلى الله عليه وسلم) عن نفسه: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق).

وقال الشيخ محمد خشبة في خطبة الجمعة، أن المتأمل في حياة نبينا (صلى الله عليه وسلم) يجد أنها كانت تطبيقا عمليا الأخـلاق القرآن الكريم وقيمه السامية، التي تتسق والفطرة الإنسانية السوية، فحينما سئلت السيدة عائشة (رضي الله عنها) عن أخلاقه (صلى الله عليه وسلم)، قالت: (كان خلقه القرآن)، فكان (صلى الله عليه وسلم) قرآنا يمشي على الأرض.

وأضاف أن المتدبر في العبادات التي أمر بها الإسلام يجد أنها جاءت لترتقي بالأخلاق، وتهذبها؛ فما من فريضة فرضها الإسلام إلا ولها أثر أخلاقي يعود على من يقوم بها، وعلى المجتمع كله؛ يقول سبحانه: { إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ }، ويقول تعالى: { خُذْ مِنْ أَمْوٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }.

وأشاد وكيل الوزارة بجهود الأئمة وعمال المساجد في إعداد المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن، كما أثنى على التزام الرواد بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، مشيرا إلى هذا يدل على وعي كبير وإدراك لخطورة هذه المرحلة الاستثنائية.

ولفت إلى أن عمال المساجد يواصلون حملات التعقيم والتطهير والرش قبل وبعد الصلوات الخمسة.

خطباء الاسكندرية: مكارم الاخلاق قواسم مشتركة بين الاديان السماوية .. و"الأوقاف" تواصل حملات تعقيم المساجد (صور)

خطباء الاسكندرية: مكارم الاخلاق قواسم مشتركة بين الاديان السماوية .. و"الأوقاف" تواصل حملات تعقيم المساجد (صور)

خطباء الاسكندرية: مكارم الاخلاق قواسم مشتركة بين الاديان السماوية .. و"الأوقاف" تواصل حملات تعقيم المساجد (صور)

خطباء الاسكندرية: مكارم الاخلاق قواسم مشتركة بين الاديان السماوية .. و"الأوقاف" تواصل حملات تعقيم المساجد (صور)