شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة وعودة الأمطار.. تعرف على توقعات حالة الطقس من السبت إلى الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت نشرة التوقعات الجوية لهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا وحتى الخميس 4 مارس المقبل ، مشيرة إلى أنه من المنتظر عودة الأمطارمع نشاط الرياح والشبورة المائية.

وتضمنت النشرة حالة الطقس على النحو التالي:

طقس السبت 27 فبراير :

تسود أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء على فترات متقطعة بنسبة 40 % تقريبا .

وتنتشر الشبورة المائية صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد

طقس الأحد 28 فبراير:

تسود أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40 % تقريبًا .

وتنتشرالشبورة المائية صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

طقس الإثنين 1 مارس :

تسود أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40 % تقريبًا

ويسود نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء .

وتنتشر الشبورة المائية صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

طقس الثلاثاء 2 مارس :

من المنتظر سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40 % تقريبًا .

تسود شبورة مائية صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد

طقس الأربعاء 3 مارس :

سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40 % تقريبًا .

يسود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد .

وتسود شبورة مائية صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد .

طقس الخميس 4 مارس :

سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40 % تقريبًا .

ويسود شاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسيناء وجنوب البلاد .

وتسود شبورة مائية صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد .

نشرة الطقس من السبت للخميس