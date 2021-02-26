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شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة وعودة الأمطار.. تعرف على توقعات حالة الطقس من السبت إلى الخميس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت نشرة التوقعات الجوية لهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا وحتى الخميس 4 مارس المقبل ، مشيرة إلى أنه من المنتظر عودة الأمطارمع نشاط الرياح والشبورة المائية.
وتضمنت النشرة حالة الطقس على النحو التالي:
طقس السبت 27 فبراير :
تسود أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء على فترات متقطعة بنسبة 40 % تقريبا .
وتنتشر الشبورة المائية صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد
طقس الأحد 28 فبراير:
تسود أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40 % تقريبًا .
وتنتشرالشبورة المائية صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.
طقس الإثنين 1 مارس :
تسود أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40 % تقريبًا
ويسود نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء .
وتنتشر الشبورة المائية صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.
طقس الثلاثاء 2 مارس :
من المنتظر سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40 % تقريبًا .
تسود شبورة مائية صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد
طقس الأربعاء 3 مارس :
سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40 % تقريبًا .
يسود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد .
وتسود شبورة مائية صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد .
طقس الخميس 4 مارس :
سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40 % تقريبًا .
ويسود شاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسيناء وجنوب البلاد .
وتسود شبورة مائية صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد .
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