شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق غدا السبت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي إلكترونيا داخل المدارس ،حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادتي اللغة العربية والأحياء.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يحق لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المتواجدين خارج البلاد ومسجلين بالمدارس المصرية، ولمن استلم الأكواد الخاصة بالامتحان واسم المستخدم والمرور، الدخول على منصة الامتحان من خارج البلاد.

وأضافت الوزارة، أنه يجب على الطلاب التواصل مع المدارس الخاصة بهم وإخطارهم بالموقف للسماح لدخولهم الامتحان الإلكتروني.

وأعلنت الوزارة ، أنه لمن يتعذر عليهم أداء الامتحان من طلاب الصف الأول والثاني الثانوي، لأية أسباب قانونية أو مرضية أو التعرض لمشكلة داخل اللجنة تعيق الامتحان أو بسبب التواجد خارج البلاد ويتم اعتمادها، سيعاد الامتحان لهم فيما بعد داخل مدارسهم.

من جانبه أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه مسموح لطلاب المرحلة الثانوية في الامتحانات الإلكترونية باستخدام خاصية تقسيم الشاشة للاطلاع على الكتب ال pdf والمصادر المتاحة لأن الامتحان open book.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعبر جروب «ادعم د. طارق شوقي»: لن نستخدم منصة local وممكن فقط استخدام ال WiFi في المدرسة أو الشريحة للولوج إلى شبكة الإنترنت.

وأعلن شوقي ،أنه مسموح لطلاب المرحلة الثانوية اصطحاب كتاب الوزارة الاصلي او صورة منه ويمكن للطالب كتابة ملاحظاته به (وليس ملاحظات اخرى)!

وأضاف شوقي لكن غير مسموح اصطحاب كتب خارجية أو ملازم.

وأكد أنه لا تغيير في طبيعة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، مشيرا إلي أنه منذ بدء الامتحانات في ٢٠١٨ وقد نفذنا امتحان تجريبي للطلاب في الصفين الاول والثاني الثانوي وليس هناك جديد في طبيعة الامتحان يقتضي نماذج جديدة من الأساس وبالتالي هذا المطلب غير منطقي.