شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. انقطاع المياه عن مناطق العمرانية بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اليوم، عن انقطاع المياه عن مناطق العمرانية الشرقية والعمرانية الغربية ومتفرعاتهما، وذلك من الساعة العاشرة مساء يوم الأحد الموافق 28- 2- 2021 حتى الساعة السادسة من صباح يوم الإثنين الموافق 1- 3- 2021، ولمدة 8 ساعات.

وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، أن الانقطاع يرجع إلى تنفيذ أعمال ربط خط مياه الشرب قطر 600 مم الجديد المغذي لمنطقتي العمرانية الشرقية والغربية لتحسين الضغوط في المنطقة.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتوفر الشركة سيارات مُحمَّلة بالمياه النقية الصالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125.