شكرا لقرائتكم خبر عن يواصل الانخفاض محليًا وعالميًا.. سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-2-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب اليوم الجمعة 26-2-2021 الانخفاض في البورصات العالمية لليوم الرابع على التوالي، وواصلت أسعار الذهب اليوم في مصر الانخفاض بالتزامن مع الانخفاض في سعر الذهب عالميًا.

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب في البورصات العالمية وكانت الأسعار كما يلي:

سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 24 بلغ 886 جنيهًا.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21 بلغ 775 جنيهًا.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 18 بلغ 664 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 6208 جنيهًا.

استمرت أسعار الذهب اليوم في الانخفاض في البورصات العالمية ووصل سعر الذهب في حوالى الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة نحو في البورصات العالمية 1762.30 دولار لينخفض عن سعر الذهب الافتتاحي بداية تعاملات اليوم 1770.20 دولار، بانخفاض نحو 7.90 دولار تقريبًا.

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