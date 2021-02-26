شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 600 مواطن ضمن القافلة الـ24 للمبادرة الرئاسية نور حياة بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، بأنه تم الكشف على (600) مواطن من الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال القافلة الرابعة والعشرون للمبادرة الرئاسية «نور حياة»، وذلك بمركز شباب ميت شهالة بمركز الشهداء يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الحالي مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا.

وأكد المحافظ على استمرار تنظيم عمل القوافل الطبية للمبادرة للوصول إلى الفئات المستهدفة والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة لتقديم الخدمات الطبية لهم والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

أشاد محافظ المنوفية بالمبادرات الرئاسية لاستهدافها في المقام الأول بناء الإنسان المصري، مؤكداً على أن خدمات مبادرة نور حياة تأتى في إطار التنسيق مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة لتطوير الريف المصرى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيداً بدور صندوق تحيا مصر والقوات المسلحة والجمعيات الخيرية في تنفيذ المبادرات الرئاسية وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا.

وأوضح المستشار سيد الشوربجى مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، أنه تم خلال القافلة الرابعة والعشرون تسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار وقياس الضغط والسكر مجانا، فضلاً عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلاً جراحياً إلى المستشفى العسكري بالمحافظة، مضيفاً بأنه تم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.