شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة فاتورة المستشفى.. تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الكهرباء ومجدي يعقوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى البروفيسور مجدي يعقوب، اتصالاً هاتفياً من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للتباحث حول ما أثير بشأن فاتورة كهرباء لمؤسسة مجدي يعقوب بقيمة 650 ألف جنيه.

وذكرت مؤسسة مجدي يعقوب، في بيان صحفي، أن وزير الكهرباء أكد خلال الاتصال الهاتفي تقدير وزارته للدور المهم الذي تقوم به المؤسسة في علاج وإنقاذ حياة آلاف الأطفال، وتقدير دوره في تقديم الرعاية الطبية مجانًا دون أي مقابل، لافتًا إلى أنه يتم المحاسبة على الاستهلاك وفق أقل شريحة سعرية، بصفتها مؤسسة غير هادفة للربح.

وأشارت «المؤسسة» إلى أن الوزير أصدر توجيهاته للشركة القابضة للكهرباء بأن توجه جزء من الميزانية المخصصة للمسؤولية المجتمعية للتبرع للمؤسسة على أن يتم خصمه من قيمة الفاتورة، تقديرا منه لدورها المهم كمؤسسة رائدة في مجال جراحات وأمراض القلب في مصر والمنطقة العربية.

كانت «المصري اليوم» قد نشرت تفاصيل الأزمة خلال الأيام الماضية، وأشارت إلى تدخل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، من أجل حلها، بإصداره أوامر للشركة القابضة للكهرباء للتبرع والمساهمة بمبلغ للمركز على أن يتم خصمه من الفاتورة في إطار القانون، خاصة أن القانون لايسمح بإعفاء المستشفى بشكل كامل أو جزئى.