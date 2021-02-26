شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 13 حالة تعدي على الأراضي الزراعية فى المهد بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه خلال الفترة من 20 وحتى 26 فبراير الجاري تم تنفيذ إزالة فورية لعدد (13) حالة تعدى على الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة بإجمالي مساحة 9 قيراط و10 أسهم.

وتم إزالة فورية في المهد لـ(5) حالات تعدى على الأراضي الزراعية بمركز أشمون، و(4) حالات بمركز قويسنا وكذا تنفيذ إزالة فورية لـ(3) حالات تعدى بمركز شبين الكوم ، كما تم إزالة حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمركز بمركز السادات، هذا وقد أكد وكيل وزارة الزراعة على إستمرار إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة برصد أي مخالفات تعدي على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حزم لأى حالات مخالفة واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين بالتعدي على أي مساحات زراعية بالمخالفة للقرارات الوزارية.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على أنه لا تهاون في حق الدولة، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع مديرية الزراعة والأجهزة الأمنية بمواصلة التصدي بكل حسم للتعديات المخالفة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات أو مخالفات فى المهد حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.