شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية للكشف علي أهالي قرية بيشة عامر بالشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمتابعة القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية بيشة عامر، التابعة لمركز ومدينة منيا القمح، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

وتفقد وكيل وزارة الصحة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقافلة، وتوقيع الكشف الطبي على المرضي في التخصصات الطبية المختلفة والتي تشمل «الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة، الرمد، أنف وأذن»، وإجراء الفحوصات المعملية والكشف عن أمراض السكر والضغط، وصرف العلاج اللازم للمرضي مجاناً، وبلغ ما تم توقيع الكشف الطبي عليهم من أهالي القرية حتي وقت الزيارة ٨٠٠ مريض، وتم التأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي أثناء العمل.

وأكد وكيل الوزارة على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، ووجه بتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما قام بمتابعة جلسات التوعية الصحية والتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وأهمية الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي.

وفي سياق متصل، تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستعدادات الوحدة الصحية لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتي سيتم انطلاقها الأحد، ووجه بعمل الدعاية والتوعية اللازمة عن أهمية تطعيم الأطفال، بما يساهم في تحقيق أهداف الحملة، ووصول الخدمة لجميع الأطفال المستهدفين.