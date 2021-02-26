شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الأزمات بجامعة بنها: جاهزون للتعامل مع أى سيناريوهات خلال الإمتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفع الدكتور ابراهيم راجح مدير الإدارة المركزية للأزمات والكوارث بجامعة بنها، درجة الإستعداد القصوى استعدادا لإمتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات الجامعة.

وقال «راجح»، إنه تم وضع العلامات الاسترشادية وتوفير المطهرات ومتابعة اعمال التطهير والتعقيم وبوابات التعقيم بالكليات ورفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات الجامعية والادارة الطبية بالجامعة، مشيرا إلى أنه تم التشديد على اتخاذ كافة سبل الحماية والأمان داخل الخيام ووضع خطط للإخلاء في كافة الكليات وعمل محاكاة لها بمشاركة الطلاب بالكليات .

كما تم المرور والتأكد من اشتراطات الحماية المدنية والحريق واتخاذ جميع الإجراءات الكافية لمراجعة أجهزة الإطفاء والتأكد من عملها.

وأضاف أنه تم عمل حملات توعية على مستوى الجامعة بتوجيهات من الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها وتم إعداد ورقة العمل متعلقة بدور كل كلية في اتخاذ التدابير والإجراءات الإحترازية وإجراءات التعقيم والتطهير لجميع مواقع إجراء الامتحانات وتم التشديد على ارتداء الكمامات لجميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة والتشديد على تحرير محاضر للمخالفين، مشيرا إلى التنسيق الكامل مع كلية الطب البشري بجامعة بنها والمستشفيات الجامعية للتعامل مع أي حالات اشتباه على مستوى 16 كلية و5 مدن جامعية وإدارة الجامعة وتوفير كافة متطلبات إجراء الفحوصات الطبية والأشعة والمسحات لحالات الإشتباه بالتنسيق مع لجنة كوفيد 19.

وقال مدير إدارة الأزمات، إنه تم تجهيز منظومة متكاملة لجمع وتحليل البيانات والمعلومات التي تساعد على اتخاذ القرار والتعامل مع الأزمات والكوارث بشكل سريع وعلمى مدروس ومن خلال أعضاء مؤهلين تأهيلا متميزا على مواجهة الأزمات والكوارث تم تدريبهم على التعامل مع مختلف السيناريوهات للأزمات المحتملة ومن بينها فيروس كورونا.

وأوضح أن إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة تعمل طبقا للمنظومة القومية لإدارة الأزمات من خلال محاور محددة أبرزها نشر الوعي الصحي وخاصة في مجال الطب الوقائي في حال حدوث أوبئة والتأكد من وجود الإمكانيات المطلوبة للإسعافات الأولية في حال حدوث كارثة والتنسيق مع الجهات المختصة وخاصة المستشفيات لوضع آلية لكيفية التعامل مع أي أزمة.

ونشر الوعي وتطوير آليات الرصد والإنذار المبكر وتجهيز غرفة عمليات لإدارة الأزمات والكوارث مزودة بأجهزة الإتصال المناسبة.