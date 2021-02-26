شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف الحملات لرفع كفاءة الإنارة والنظافة العامة بأحياء السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، كثفت أحياء مدينة السويس من حملاتها لرفع كفاءة النظافة العامة ومتابعة الخدمات والمرافق والإنارة العامة والتواصل مع المواطنين.

فقام حي الأربعين برئاسة ممدوح أنور بحملة نظافة لمحيط سوق السادات التجاري ونظافة ورفع التراكمات بين العمارات بمشاركة عدد من رجال النظافة بقطاع الأربعين، كما تم تغيير جميع كشافات الإنارة العامة وإصلاح أعطال الكابلات والأعمدة الكهربائية وتغيير الكشافات التالفة في بعض المناطق بمشاركة إدارة الكهرباء بحي الأربعين.

وقام حى السويس برئاسة المهندسة فاتن عبدالغني بحملة للتفتيش على تراخيص المحلات التجارية والكافيتريات وإزالة التعديات ورفع الإشغالات بشارع التحرير وشارع عدلى يكن وشارع هدى شعراوى وأماكن مختلفة بنطاق الحى لإعادة الانضباط للشوارع والميادين بمشاركة الإدارات الهندسية والتنظيم والإشغالات بحى السويس.

وقام حي فيصل برئاسة المهندسة فاتن إبراهيم، بمشاركة سكرتير حى فيصل والإدارات الهندسية وفريق العمل بحملة لغلق وتشميع عدد من المحلات التجارية التي تعمل بدون ترخيص ومخالفة النشاط بمدينة السلام. وقام حي عتاقة، برئاسة وليد شوقي، بحملة نظافة مكبرة بشوارع الحي لرفع القمامة والأتربة.

وقام حى الجناين برئاسة عالية فريد أعمال صيانة أعمدة الإنارة وأعمال إحلال وتجديد بمناطق قرية عامر وأبوترك ومنطقة ٤٦ من خلال الخطة الاستثماربة ٢٠٢٠ـ ٢٠٢١ بمشاركة وحدة الكهرباء بحي الجناين.