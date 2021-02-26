شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة ونائب محافظ سوهاج يفتتحان أعمال تطوير منطقة أتريبس الأثرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، يرافقه أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، مشروع تطوير المنطقة الأثرية «أتريبس» بنجع الشيخ حمد بمركز سوهاج.

جرى الافتتاح بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، ومساعدي الوزير، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء أبوالعزم السكرتير العام المساعد، وأشرف عكاشة مدير آثار سوهاج.

وأكد وزير السياحة الآثار، أن الهدف الأساسي من أعمال التطوير هو جذب السائحين والمواطنين المصريين لزيارة تلك المناطق ووضع سوهاج على الخريطة السياحية، مشيرا إلى أن أعمال التطوير التي تمت بمحافظة سوهاج خلال السنوات القليلة الماضية شملت «افتتاح متحف سوهاج القومي بحضور رئيس الجمهورية، وكذلك مشروع معبدسيتي الأول، وخفض المياه الجوفية بالأوزريون بمنطقة أبيدوس، وترميم تمثال رمسيس الثاني بالمنطقة الآثرية بأخميم»، بالإضافة إلى افتتاح تطوير المنطقتين الأثريتين باتريبس والحواويش اليوم .

ووجه «العناني»، الشكر لمحافظة سوهاج على التعاون المثمر والبناء لتطوير المناطق الأثرية، مشيرا إلى أن سوهاج محافظة عريقة تتميز بتعدد المناطق الأثرية وتنوع الحضارات، لافتا إلى خطة وزارة السياحة والآثار لوضع سوهاج على الخريطة السياحية من خلال تطوير العديد من المناطق بها، وتشجيع الرحلات النيلية الطويلة، ورفع الطاقة الفندقية بالمحافظة تمهيدا لتحويل سوهاج كنموذج للمحافظات التي سيتم النهوض بها سياحيا وأثريا.

ويأتي مشروع تطوير منطقة أتريبس الأثرية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية بتكلفة 5.5 ملايين جنيه، بالتعاون مع وزارة الآثار، حيث تشمل أعمال التطوير إنشاء سور لحماية المنطقة، ومظلة انتظار للسيارات، وسلم صاعد، و4 بازارات سياحية، وإنشاء بوابة وإنارة المنطقة والمعبد، ورصف الطريق من مدخل الكوامل/المطار حتى الشيخ حمد بطول 7 كيلو متر، بالإضافة إلى أعمال الترميم والصيانة، ليساهم في جذب المزيد من الوفود السياحية، وتوفير الراحة اللازمة للزائرين.