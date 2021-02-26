شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 1815 طن قمامة من حي غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل حى غرب الإسكندرية حملاته لرفع القمامة من شوارع الحى، خاصة بمنطقة غيط العنب بنطاق الحى.

شارك في الحملة إدارة الرصد البيئي بالحي بالتنسيق مع إدارة تجميل المدينة الحملة المركزية لرفع تراكمات القمامة من خلف مساكن مصيلحي بغيط العنب.

من جانبها، أعلنت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، رفع 225 طن قمامة خلف مساكن مصيلحي بمنطقة غيط العنب، غرب المحافظة.

وقالت رئيس الحي إنه تم شن حملات نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة من خلف مساكن مصيلحي بمنطقة غيط العنب وذلك في استجابة فورية لشكاوى أهالي المنطقة عن وجود تراكمات للقمامة منذ سنوات عديدة.

وأشارت «سحر» إلى أن الحملات التي سبق شنها لرفع تراكمات القمامة خلف مساكن مصيلحي أسفرت عن رفع 1590 طن قمامة ليصل إجمالي ما تم رفعه 1815 طن قمامة، مؤكدة أنه جارٍ استكمال الأعمال.

ووجهت رئيس حى غرب الإسكندرية بضرورة التنبيه على شركة نهضة مصر للنظافة بالالتزام وتفعيل منظومة الجمع المنزلي بالصفارة مع توعية الأهالي بعدم إلقاء القمامة والحفاظ على النظافة وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.