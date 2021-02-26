شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات الأحد القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيرة عن انقطاع المياه عن مناطق (العمرانية الشرقية والعمرانية الغربية ومتفرعاتهم)، وذلك من الساعة العاشرة مساء يوم الاحد الموافق 28/2/2021 حتى الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين الموافق 1/3/2021، ولمدة 8 ساعات.

وأوضحت الشركة، أن الانقطاع يرجع إلى تنفيذ أعمال ربط خط مياه الشرب قطر 600 مم الجديد المغذي لمنطقتي العمرانية الشرقية والغربية، لتحسين الضغوط فى المنطقة.

وناشدت الشركة السادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125.