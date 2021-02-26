شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 8 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، عدد 8 حالات شفاء جديدة من كورونا، بدون تسجيل حالات إصابة أو وفيات جديدة نتيجة الإصابة بالفيروس.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة أو وفاة جديدة بالفيروس، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس يبلغ 312 حالة، وعدد حالات الوفاة يبلغ 106 حالات على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأكد شوكة على شفاء عدد 8 حالات جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1765 حالة، مع وجود حالتين فقط تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و65 حالة أخرى تحت العزل المنزلى.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدى مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية تجنبا للإصابة، والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.

وطالب شوكة المواطنين بالالتزام بالتعليمات وارتداء الكمامة والبعد عن التجمعات ومخالطة المرضى والأخذ بمعايير الوقاية واتباع الإرشادات لعدم انتشار المرض، وأنه على كل من يشعر بأى أعراض أو اشتباه في أحدها التوجه إلى المستشفى فورا.