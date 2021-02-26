شكرا لقرائتكم خبر عن بالتنسيق مع الصحة والأمن.. «تعليم الدقهلية» تستعد لإجراء امتحانات الترم الأول (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم، الإنتهاء من الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 / 2021 وذلك بالتنسيق مع مديريتى الصحة والأمن.

وقال على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن جميع المدارس بمختلف الإدارات التعليمية مستعدة لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول بمراحل التعليم الابتدائية والاعدادية والثانوية.

واضاف «تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعقيم وتطهير جميع الفثول والمعامل بالمدارس كما تم التنسيق مع مديرية الصحة والمسئولين بالإدارات الصحية على توفير زائرة صحية بكل مدرسة وتوزيع تعليمات وملصقات مديرية الصحة على اللجان الامتحانية وتم توفير أجهزة تعقيم وأجهزة لقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول إلى اللجان، مع استمرتر تعقيم اللجان يوميا قبل وبعد أداء الامتحانات وعدم دخول أي من الملاحظين والطلاب بدون كمامة»

وأضاف «عبدالرؤوف»، في تصريحات صحفية، «أنه تم اتخاذ كافة الإستعدادات الأمنية من تفعيل خطط تأمين المنشآت التعليمية على مستوى المحافظة والتأكد من سلامة وصلاحية وسائل الدفاع المدني والتأكد من جهازيتها للاستخدام وقت الحاجة، كما تم التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية ومراكز الشرطة على مستوى المحافظة لتكثيف عمل الدوريات الشرطية الراكبة حول المنشآت التعليمية طوال فترة الامتحانات لتوفير جو آمن للطلاب والحفاظ على المنشآت التعليمية والعاملين بها»

واشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة أعمال الامتحانات للفصل الدراسى الأول على مدار 24 ساعة وتشكيل غرفة عمليات بكل ديوان إدارة تعليمية لحل المشكلات فور حدوثها وموافاة المديرية بأي واقعة فوراً .

وأوضح أن إمتحانات الفصل الدراسى الأول تبدأ من الأحد 28 فبراير حتى يوم 7 مارس للمرحلتين الابتدائية والاعدادية، وينعقد امتحان الصفين الأول والثانى الثانوى في الفترة من 27 فبراير حتى 11 مارس إلكترونيا بالمدارس، وورقى لفئات طلاب المنازل والدمج، مشيرا إلى أنه تجهيز جميع المدارس الثانوية بنطاق المديرية بأجهزة الإنترنت والسيرفرات والوصلات والتأكد من سلامتها استعداداً لامتحانات وتم التنبيه على الطلاب باستلام الاكواد الامتحانية.

تعقيم مدارس الدقهلية استعدادا للإمتحانات

تعقيم مدارس الدقهلية استعدادا للإمتحانات

تعقيم مدارس الدقهلية استعدادا للإمتحانات

تعقيم مدارس الدقهلية استعدادا للإمتحانات

تعقيم مدارس الدقهلية استعدادا للإمتحانات

تعقيم مدارس الدقهلية استعدادا للإمتحانات

تعقيم مدارس الدقهلية استعدادا للإمتحانات