شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح خط مياه وتركيب بالوعة لصرف الأمطار ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وليد البيلى، رئيس مركز ومدينة بنى سويف، إنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية على تركيب بالوعة لصرف مياه الأمطار بشارع صلاح سالم وإصلاح خط المياه في حارة سيد سعيد المتفرع من شارع رجائي.

وأضاف «البيلي» أنه تم إصلاح العطل كما تم الدفع بمعدات الحركة الميكانيكية من لوادر وسيارات نصف نقل وجليدرات للقضاء على تراكمات القمامة وتطهير الشوارع من المخلفات، مشيراً إلى أن الفرق المجمعة من عمال مشروع النظافة قامت بقطع الأتربة من ميدان مولد النبي وطريق مستشفى الصدر وشارع كورنيش النيل وشارع صلاح سالم من تقاطع الشبان حتى ميدان العبور وطريق السادات وطريق الأزهري من محيط الكنسية حتى مساكن الطيران وشارع أبوبكر وشارع الأتوبيس القديم.

وأوضح «البيلي» أن مسؤولي الوحدة المحلية بشريف باشا قامت بالمرور على المصالح الحكومية بدائرة الوحدة للوقوف على المشكلات والصعوبات التي تعوق تقديم الخدمات للمواطنين وتذليلها ومتابعة انضباط العاملين بنطاق شريف باشا، فضلاً عن ضبط عدة مخالفات تموينية منها ذبح خارج المذابح الحكومية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع إدارة التموين، علاوة على متابعة شد الأسلاك الكهربائية بطريق دمو وطريق طراد النيل ومشروع الري المطور ورفع المخلفات المنزلية بقرية نعيم.

وأشار إلى أنه تابع تنفيذ بيارة تخفيض منسوب المياه الجوفية بعزبة الوقف التابعة لقرية منشأة عاصم وصيانة وتركيب 41 كشاف إنارة بقرية باروط، كما قامت الوحدة المحلية لقرية تزمنت الشرقية بصيانة وتركيب 26 كشافا بقريتي تزمنت الشرقية والحلابية، في حين قامت الوحدة المحلية لقرية بلفيا برفع تراكمات القمامة ومخلفات من طريق بني سويف/ الفيوم أمام قرية الدوالطة وعزبة النجار.