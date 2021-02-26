شكرا لقرائتكم خبر عن من شرم الشيخ وزير الزراعة يتفقد مضمار سباقات الهجن الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والوفد المرافق لهما، صباح اليوم الجمعة، مضمار شرم الشيخ لسباقات الهجن، ووجه الوزير بتوفير كافة الخدمات البيطرية للمضمار.

وقال «القصير» إن سباقات الهجن تسهم في تنشيط السياحة الرياضية وتلقى اهتماما كبيراً من السائحين خاصة بمنطقة الخليج العربي، كما توفر فرص عمل لأهالي سيناء خاصة أن مدينة شرم الشيخ تشتهر برياضة وسباقات والهجن وبها مضمار كبير للسباقات الدولية مساحته حوالي ألف فدان ويحتوى على 3 آلاف جمل من السلالات المتميزة ذات القيمة العالية.