شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يطالب القطاع الخاص بالمشاركة في المشروعات التنموية في جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعا بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وقيادات الوزارة والمحافظة، لبحث كيفية النهوض بالتنمية الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والخدمات البيطرية وأيضاً بحث ملف تقنين الأوضاع للأراضي وحل مشاكل المزارعين وتلبية احتياجات أهالي سيناء

وأكد «القصير» في تصريحات صحفية الجمعة، علي هامش جولته في جنوب سيناء اهتمام القيادة السياسية بتنمية سيناء وخاصة في مجال الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائي، مشدداً على ضرورة الأنتهاء من ملف التقنين لإتاحة الفرصة للمزارعين لإقامة مشروعات متكاملة والاستفادة من القروض الميسرة التي يمنحها البنك الزراعي.

وأضاف وزير الزراعة أن الاهتمام بالزراعة يفتح أفاق جديدة للتنمية في سيناء وفرص عمل كما أنه يسهم في توفير الغذاء للمواطنين والسائحين كما وجه بوضع جميع إمكانيات وزارة الزراعة في خدمة المحافظة ودعم ملف الاستثمار الزراعي بها وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج.

وأشار «القصير» إلي وجود في سيناء حوالي 33 ألف فدان صالحة للزراعة، بالإضافة إلى إمكانيات كبيرة في الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، موضحاً إن الوزارة حالياً تقوم بإنشاء مركز لتجميع الألبان في مدينة الطور يكون نموذجا يحتذى للقطاع الخاص من أجل تشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات في هذا المجال وان المحافظة تسعى إلى تعظيم التصنيع الزراعى لتحقيق القيمة المضافة.

ولفت وزير الزراعة إلي أهمية مشاركة القطاع الخاص فيها وإقامة سعات تخزينية وتبردية لتقليل التكلفة والاستفادة من الأنتاج فى تلبية احتياجات المحافظة.

من ناحيته أعرب اللواء خالد فودة، عن سعادته بزيارة وزير الزراعة لمحافظة والوفد المرافق له وعلى التعاون الدائم والمتواصل لجنوب سيناء فى مختلف المجالات المتعلقة بالتنمية الزراعية واستصلاح الأراضى وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية وتطوير ميناء الصيد بالطور وتحديث الأساليب والوسائل المستخدمة.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى مدى أهمية الاهتمام بزيادة التنمية الزراعية واستصلاح الأراضى فى المناطق الصالحة لذلك واعطاء الأولوية لتقنين أوضاع المزارعين بمدن المحافظة المختلفة لتوفير الاستقرار والتنمية وتحقيق الأمن القومى.

وأضاف «فودة» بأن محافظة جنوب سيناء تتطلع إلى مزيد من التعاون لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضروات والفواكة واللحوم البيضاء والحمراء والأسماك والحبوب والبقوليات، موضحاً أن هناك رؤية مستقبلية إلى التصنيع من هذه المنتجات وتصديرها للمحافظات الأخرى.

جديراً بالذكر أن وزير الزراعة يقوم حالياً بزيارة محافظة جنوب منذ أمس وتستمر حتى غداً السبت لتفقد بعض المشروعات الأنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي وبحث آفاق التنمية الزراعية ومطالب أهالي سيناء ويرافقه في هذه الزيارة المهندس مصطفي الصياد، نائب الوزير الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، والدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية، والدكتور محمد فهيم رئيس مركز تغير المناخ الزراعي، وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة.

اجتماع السيد القصير وزير الزراعة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

اجتماع السيد القصير وزير الزراعة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء