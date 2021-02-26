شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار أجزاء من عقارين بمنطقة الجمرك في الإسكندرية.. وتدخل من الحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انهارت أجزاء من عقارين قديمين في منطقة الجمرك غرب الإسكندرية وذلك دون حدوث إصابات.

فيما تدخل حى الجمرك بشكل عاجل وأزال الأجزاء الخطرة والتى تشكل خطرا داهما على المارة والمواطنين.

تلقى حي الجمرك إخطارًا من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية يفيد بورود بلاغ بانهيار أجزاء من عقارين على خلفية نوة الطقس السيئ التي ضربت المحافظة مؤخراً.

بالانتقال والفحص تبين انهيار أجزاء من العقارين رقمي 3 و5 بشارع سيدى سليمان وشارع عزوز متفرع من شارع السكة الجديدة، خاليين من السكان.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من قسم شرطة الجمرك وبالمعاينة تبين حدوث انهيار جزئي بالعقارين المشار إليهما دون وقوع أي إصابات.

وعلى الفور قام مسؤولو الحي بإزالة الأجزاء الخطرة ورفع الأنقاض وإعادة فتح الطريق أمام المارة والسيارات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

صور- انهيار أجزاء من عقارين بمنطقة الجمرك فى الاسكندرية.. وتدخل عاجل من " الحى"