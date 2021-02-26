شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام فعاليات تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية في القليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت مديرية الشباب والرياضة في القليوبية فاعليات تنشيط الرياضة في الأحياء السكنية بالمحافظة في إطار الدور المجتمعي والخدمي الذي تقوم به الوزارة لتنشيط فاعليات الرياضة داخل المجتمع ونفذت المديرية المشروع القومى لتنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، حيث تم تنفيذ المشروع لجميع سكان الحي المحيط بمركز شباب 15 مايو بشبرا الخيمة لجميع المراحل السنية.

وقال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة في القليوبية إن برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية نفذ على مدار خمسة أشهر أيام الجمعة من كل أسبوع من الفترة ٣٠ /١٠ / ٢٠٢٠ حتى 28/ 2021/2 برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ووليد فرماوى وكيل المديرية للرياضة.

ختام فاعليات تنشيط الرياضة بالاحياء السكنية فى القليوبية

ختام فاعليات تنشيط الرياضة بالاحياء السكنية فى القليوبية