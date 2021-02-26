شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يوجه بمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا في قلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بعمل حملات مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والتواصل مع المواطنين ميدانياً وتحت إشراف رئيس مركز ومدينة قلين على سلامة والنواب بالمدينة ورئيس قرية الحصة تم تسليك خط خفض منسوب بعزبة الجانبية الغنيمي.

كما تمت متابعة النظافة وتحجير وتكسية ترعة الشباسية، ومتابعة أعمال التطهير للمدارس بنطاق قرية الحصة والتوابع استعدادا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول وذلك لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب خلال فترة الامتحانات.

وأكد رئيس مركز ومدينة قلين ضرورة أخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لقرار ارتداء الكمامات، وشدد على الالتزام بارتداء الكمامات لتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتم عمل محاضر للمخالفين في الحال ودفع الغرامة الفورية لهم، مشيداً بالمواطنين الملتزمين بارتداء الكمامات، مؤكداً أن الدولة اتخذت قرار تطبيق الغرامات حفاظاً على صحة المواطنين ويجب على كل مواطن الحفاظ على صحته وأسرته.

كفر الشيخ

كفر الشيخ

كفر الشيخ

كفر الشيخ

كفر الشيخ