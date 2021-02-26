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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ3 جنيهات

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية،  وجاءت كالتالى:

 

‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ3.25 جنيه والبصل بـ 5 جنيهات للأبيض والبصل الأحمر بـ7 جنيهات، والكوسة بـ7 جنيهات للكيلو، والجزر بـ5 جنيهات، والخيار بـ6.5 جنيه.

والجوافة بـ8.50 جنيه.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 7.5 للكيلوجرام.

- الباذنجان الأبيض بـ7.5 حنيه

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات

والفلفل الألوان بـ17.5 جنيه والليمون 18.5 جنيه.

الفاصوليا الخضراء بـ19 جنيها.

التفاح السكرى بـ25 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات

اليوسفي بـ7.5 جنيه

‏‎‏‎- الموز البلدى بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها.

- البسلة بـ8 جنيهات

البرتقال بسرة بـ6.5 جنيه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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