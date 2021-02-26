شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ3 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎ وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى: ‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ3.25 جنيه والبصل بـ 5 جنيهات للأبيض والبصل الأحمر بـ7 جنيهات، والكوسة بـ7 جنيهات للكيلو، والجزر بـ5 جنيهات، والخيار بـ6.5 جنيه. والجوافة بـ8.50 جنيه. ‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 7.5 للكيلوجرام. - الباذنجان الأبيض بـ7.5 حنيه ‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات والفلفل الألوان بـ17.5 جنيه والليمون 18.5 جنيه. الفاصوليا الخضراء بـ19 جنيها. التفاح السكرى بـ25 جنيها. ‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات اليوسفي بـ7.5 جنيه ‏‎‏‎- الموز البلدى بـ10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها. ‏- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها. - البسلة بـ8 جنيهات البرتقال بسرة بـ6.5 جنيه.