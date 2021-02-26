تستهدف ١٠ آلاف حالة.. بدء الموجة ١٧ لإزالة التعديات على نهر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



أعلنت وزارة التنمية المحلية الإعداد للموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة، تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وستكون الأولوية فيها إزالة التعديات على نهر النيل.

يأتي هذا تنفيذا لتأكيد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية على ضرورة التحديد الواضح للمسئوليات فيما يخص حماية أراضي الدولة والإلتزام بتنظيم دورات مرور مفاجئة من القيادات المحلية ومحاسبة المقصر في القيام بمهامه لحماية ممتلكات الدولة وفتح مراكز عمليات بالمحافظات لتلقي التقارير والبلاغات الفورية عن التعديات لسرعة التحرك وإزالتها، وكذلك إحالة حالات العودة في التعديات إلى الجهات القضائية المختصة

وخلال الاجتماع الذي عقد بوزارة التنمية المحلية بحضور سكرتيري عموم المحافظات وممثلين عن وزارة الري.

وتم استعراض خطة العمل لتنفيذ الإزالات بما يتفق مع القانون ويؤكد هيبة الدولة فى الوقت نفسه مراعاة البعد الإجتماعى، وكما أشار تقرير وزارة الرى فإن حالات التعدى على نهر النيل التى تم حصرها بلغت نحو 59 الف حالة على مستوى المحافظات الستة عشر، سواء كانت تعديات على أراضى طرح النهر أو على ضفتى النيل وسيتم البدء بعشرة ألاف حالة منها تمثل تعديات صارخة وتستوجب الإزالة الفورية، وذلك بعد التنسيق مع قوات إنفاذ القانون

وأكد الوزير على تكليف المحافظات بتشكيل لجان تحت الإشراف المباشر للمحافظين وتضم كافة الجهات المعنية لمراجعة ودراسة الحالات المعروضة عليها ومدى قانونيتها وكذلك وضع أولويات تنفيذ الإزالات مشددا على عدم التهاون وموافاة الوزارة بتقارير من كل محافظة بما انتهت اليه اللجان المشكلة لرفعها الى اللجنة اللجنة العليا